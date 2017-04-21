23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde ilkokul öğrencilerini makamında ağırladı.
Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde ilkokul öğrencilerini makamında ağırladı.
Dr. Fevzi Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu ve Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu öğrencilerinden Muammer Akçin ile Asya Ülken, okul idarecileri ve öğretmenleriyle birlikte Vali Koçak'ı ziyaret etti.
Koçak, kendisine çiçek takdim eden öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Çocuklara, gelecek açısından güvendiklerini aktaran Koçak, şöyle konuştu:
"Onlara güvenimizin ne kadar gerçek olduğunu her vesileyle görüyoruz. İnşallah her gelen nesil, bir öncekinden daha iyi yetişerek, daha güçlü bir Türkiye'yi inşa ederek, Türk milletini uzun süredir ayrı kaldığı gerçek yerine ulaştıracaklardır."
Ziyaretin sonunda Koçak, öğrencilere hediye verdi.