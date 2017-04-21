23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali Süleyman Kamçı'nın makamına oturan 4.
Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali Süleyman Kamçı'nın makamına oturan 4. sınıf öğrencisi Göknur Sert, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile telefonla görüşerek hafta sonu belediyeye bağlı hayvanat bahçesi ve eğlence merkezlerinin çocuklar için ücretsiz olmasını sağladı.
İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ile Şükrü Malaz İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Göknur Sert, Mürsel İlbasmış ve Metin Gülsoy ile okul öğretmen ve idarecileri Vali Süleyman Kamçı'yı ziyaret etti.
Kamçı'nın makamına oturan Göknur Sert, okul arkadaşlarının taleplerini dinledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile de telefonla görüşen Sert, 23 Nisan'da çocuklara ücretsiz olan belediyeye bağlı hayvanat bahçesi ve eğlence merkezlerinin, 22 Nisan'da da ücretsiz olmasını sağladı.
Vali Kamçı, burada yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, ulu önder Atatürk tarafından dünyada çocuklara hediye edilen tek bayram olduğunu belirterek, çocukların hangi milletten olurlarsa olsunlar, yetişkinlerden çok daha çabuk kaynaşıp, anlaştıklarını kaydetti.