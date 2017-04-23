23 Nisan Fatih'te Coşkuyla Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği'ne katılan binlerce çocuk, kurulan oyun alanlarında gönüllerince eğlenerek keyifli bir gün yaşadı.



Fatih Belediyesi Bilgi Evleri tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Geleneksel Bilgi Evleri Çocuk Şenliği düzenlendi. 4 Bin metrekare alana sahip Fındıkzade Çukurbostan Parkı'nda bir araya gelen binlerce çocuk, kendileri için kurulan alanlarda çeşitli oyunlar oynanıp gönüllerince eğlendi. Etkinlik alanına katılarak çocukların sevincine ortak olan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, çocuklarla yakından ilgilendi. Çocuklarla sık sık fotoğraf çekilen Başkan Demir, "Çocukların, hem çocukluklarını yaşadıkları hem de Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını da yaşayabilecekleri önemli bir yer. Tüm gün boyu eğleniyorlar. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Cumhuriyet'in kurucu lideri Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz" dedi.



Başkan Demir sahnede yaptığı açıklamada ise Bilgi Evleri çocuklarının bu akşam ilk konserlerini vereceklerini kaydetti. Başkan Demir şöyle konuştu; "Muasır medeniyet seviyesinin ötesine ve gelişmiş ülkelerinin çocuklarının hedeflediği en ileri düzeyden daha ileri gidebilmek için çocuklarımıza her türlü desteği veriyoruz. Bundan sonraki hedefimiz dünyanın en gelişmiş ülkelerindeki çocuklarla rekabet edecek yeni gençler oluşturulmasıdır."



Etkinliğe katılan çocuklarda bayramlarını kutladıklarını kaydettiler. Doyasıya eğlendiklerini kaydeden çocuklar; Uçan Bisiklet, Çocuk Sumo, Tırmanma Piramidi, Trambolin, Super Jumper, Dolphin Rodeo, Balance Dengede, Papuç Kaydırak, Meyve Ağacı Zıp Zıp, gibi birçok oyuncaklarla hem baharın hem şenliğin keyfini çıkardı.



Fatih Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, şenlik alanına kurulacak sahnede gün boyu halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Ayrıca Fatih Belediyesi sanat akademisi öğrencileri de katılımcılara mini bir konser verdi.



Heyecanlı yarışmalar, tiyatro oyunları ve minik konserlerle renklenen şenlikte çocuklara, dondurma, pamuk şeker, Osmanlı macunu ve patlamış mısır ikram edildi. - İSTANBUL