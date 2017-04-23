23 Nisan'da 15 Günlük Suriyeli Hüseyin Bebeğin Dramı

İzmir'in Çeşme ilçesinde 4 gün önce yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmak isteyen grubun içindeki 15 günlük Kader bebeğin dramının ardından bugün de 15 günlük Suriyeli Hüseyin bebeğin dramı yürekleri yaraladı.



Edinilen bilgiye göre, saat 07.30 sıralarında Dalyan Mahallesi Uç Burun açıklarında bir şişme bot tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri, müdahale ederek botu durdurdu. Aralarında 15 günlük Hüseyin bebeğin de bulunduğu Suriye uyruklu 60 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme iskelesine getirildi. Botları su alan ve alabora olma tehlikesi geçiren, büyük bir facia yaşanmadan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan Suriyeli göçmenler, Çeşme iskelesinde ıslak giysilerini ve ayakkabılarını kurutmaya çalıştı.



İç savaş nedeniyle, Suriye'nin kuzey doğusunda, Fırat nehrinin yanında bulunan Deyrizor şehrinden kaçarak Türkiye'ye sığınan Tarık ve Şemi, 15 gün önce doğan Hüseyin bebekle birlikte umuda yolculuk yaparken alabora tehlikesi geçiren şişme bottan Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak diğer Suriyeli kaçak göçmenlerle birlikte Çeşme iskelesine getirildi. Dört gün önce yaşanan 15 günlük Kader bebeğin dramının ardından şimdi de 15 günlük Hüseyin bebeğin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı günde kurtarılması, yaşanan insanlık dramını bir kez daha gözler önüne serdi.



Kurtarılan Suriyeli kaçak göçmenlerin arasında çok sayıda çocuk olması, yaşananlardan habersiz Çeşme iskelesinde koşuşturmaları da dramın bir başka yönünü gözler önüne serdi. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri, çocuklara meyve suyu ve bisküvi, ailelerine de yiyecek ve içecek dağıtarak ihtiyaçlarını karşıladı. Suriyeli göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek. - İZMİR