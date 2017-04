Afyonkarahisar'da 23 Nisan Çocuk Koroları Şenliği başladı.



Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezinde başlayan 10. 23 Nisan Çocuk Koroları şenliğinde üç oturumda 12 ilden 36 koro sahne alacak.



AKÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Funda Türkmen, şenlikte her yıl 10 bin çocuğun sahne aldığını belirterek, şöyle konuştu:



"Çocuklar hep birlikte şarkı söylüyorlar. Onlar için oldukça güzel bir disiplin. Koroyla birlikte sahneye çıkarken büyük bir öz güven kazanıyorlar. Eğitim açısından da çok değerli ve burada iyi bir eğitim alıyorlar. Afyonkarahisar dışında 12 ilden koro şenliğe katılıyor. Denizli, Kütahya, Uşak, İzmir illerinden gelen korolar var. Her yıl bu koroların sayısı artıyor. Bu 36 koro sahneye çıkacak."



Türkmen, bu yıl şenliğin temasının "Sefai Acay" olduğunu belirterek, "Rahmetli Acay, yıllardır bizim korolarımızın değerlendirme kurullarında görev alan bir hocamızdı. Bu işin uzmanlarından biriydi. Yıllardır şenliklerimize geliyordu fakat bu yıl aramızda değil. Onu da bu şenlikte anmak için temamıza onun ismini verdik." diye konuştu.



Öte yandan her oturum sonunda katılımcı korolara ödüller verildi.