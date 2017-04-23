23 Nisan Çekmeköy'de Coşkuyla Kutlandı

Çekmeköy Belediyesinin aylık yayını "Çekmeköy Çocuk Dergisi"nin yaş günü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı Çocuk Şenliği'nde binlerce çocuk bir araya geldi.



Çekmeköy Belediyesi, aylık yayını "Çekmeköy Çocuk Dergisi"nin yaş günü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için etkinlik düzenledi. 50 dönümlük yeşil alan üzerine kurulan şenlik alanında oyunlar oynayan, müzik dinleyen ve çeşitli yarışmalara katılan çocuklar doyasıya eğlendi. Çocuklar alana kurulan trambolinlerde zıplayarak ve şarkı söyleyerek keyifli vakit geçirirken, aileleri de çocuklarına eşlik etti.



Programda konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 23 Nisan'ın dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olduğunu söyleyerek, "Dünyada çocuklara tek armağan edilen bayram. Başka hiçbir milletin evladına nasip olmayan bir bayram, bu bayramı bize hediye eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına Rabbimden gani gani rahmet diliyorum. Yerleri mekanları cennet olsun diliyorum" dedi.



Ardından çocuklara ve ailelerine hitap eden Başkan Poyraz, "Çocuklar bugün sizin gününüz, bugün bayram. Az evvel de dediğim gibi çocuklarımızın bayramı. Tabii havalar bugün biraz sıcak olsaydı daha güzel eğlenme imkanı bulacaktınız. Şimdi bugün burada eğlenin oynayın, Allah sizleri kazalardan muhafaza eylesin. Tabi burada annelerimiz, babalarımız var. Onlara da şunu hatırlatmak istiyorum, evlatlarımız bizim canlarımız, her şeyimiz onun için anne babalara çocuklarımız çok dua edelim. Ülkemize, bayrağımıza, milletimize gerçekten sadakatten ayrılmayacak, bu ülkenin geleceği için mücadele edecek evlatlar yetiştirmeye gayret edin. Onun için de yapmanız gereken şey onlara bol bol dua etmek" diye konuştu.



Öte yandan, Çekmeköy Çocuk Dergisi'nin de yaş günü nedeniyle pasta kesildi. Yarışmalarda dereceye girenlere ise Başkan Poyraz hediye verdi. Kutlamalar akşam saat 19.00'a kadar devam edecek. - İSTANBUL