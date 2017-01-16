2017All-Star'ın sürprizi…

En iyi 3'lukler, yetenek yarışması, smaç vuran kız, sakatlığı ve grip olması nedeniyle Smaç Yarışmasına katılamayan Furkan Korkmaz ve devre arasında Hande Yener konseriyle All-Star organizasyonu izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

ARDA BUNU DA YAPTI!

Barcelona'daki evinde basketbol sahası da bulunduran Birkan Batuk ve arkadaşlarıyla yaptığı basketbol maçlarını sosyalmedya paylaşımlarıyla beğen butonunu çökerten 'Arda Turan' 2017 ALLSTAR Maçında 2. periyoduna dahil oldu. Ve ayağıyla basket atmayı ihmal etmedi. Stimac sayesinde smaç bastı.

ALL STAR 2017 SMAÇ YARIŞMASI 'TYLER HONEYCUTT' MÜTHİŞ SMACI

MAÇIN 2. PERİYODUNA DAHİL OLAN "ARDA TURAN"

Haberlercom / Şaziye Ceyhan