2017 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı Saygılı Rulman 27. Ege Rallisi'nde birinci gün heyecanı tamamlandı.



Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanında verilen startla başlayan rallinin ilk gününde Spil, Cahit Alkan ve Şehit Fethi Sekin etapları koşuldu.



Genel klasmanda her 3 etabı da ilk sırada geçen Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ikilisi ilk günün ardından birinci durumda yer alırken, Burak Çukurova-Vedat Bostancı ikinci, Hakkı Ağaoğlu-Nehir Yılmaz ise üçüncü oldu.



Saygılı Rulman Ege Rallisi yarın koşulacak 6 etapla tamamlanacak.