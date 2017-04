2017 Türkiye'de Yılın Otomobili Renault Megane Sedan, 4430 Puan!

2017 Türkiye'de Yılın Otomobili Renault Megane Sedan birinci seçildi.





Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının birincisi belli oldu.

Aday olan Honda Civic, Mazda MX5, Peugeot 3008, Seat ATECA, Renault Megane ve Volvo S90 arasında; Türkiye'de Yılın Otomobili 78 oy kullanan gazetecinin verdiği puanlar sonucunda Renault Megane Sedan 4430 Puanla seçildi.



7 finalist, PPG Türkiye Otomotiv Tamir Boyaları ana sponsorluğu ve Bridgestone; Intercity ve Shell Helix Motor Yağları co-sponsorluğunda düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili'2017" için yarıştı.



OGD üyelerin oyları ile dün akşam "Türkiye'nin En İyi Otomobili" belli oldu. Birinci seçilen marka, Yılın Otomobili logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.



OGD üyeleri seçim yaparken şu kriterlere göre oy verdi: "Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı."



Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin ikinci kez gerçekleştirdiği Yılın Otomobil Oscarı'nda 7 finalist arasında kıyasıya rekabet yaşandı…



Yarışmanın ilk etabında; 25 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer aldı. Finale kalan modeller "Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı" kriterler açısından önemli bir sınavdan geçirildi.



"Yılın Otomobilini" belirleyecek ikinci etapta ise OGD üyeleri sahip oldukları 250 puanı 7 finalist arasında dağıttılar. En fazla puan alan Renault Megane Sedan; Honda Civic, Mazda MX-5, Peugeot 3008, Seat Ateca, Toyota C-HR ve Volvo S90 modellerini aldığı puanlarla geride bırakmayı başardı. Birinci seçilen Renault Megane Sedan, Yılın Otomobili logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.



Düzenlenen törende "Türkiye'de Yılın Otomobili" ödülünü alan Renault Mais Genel Müdürü ve CEO'su Berk Çağdaş, otomotiv gazetecilerinin verdiği bu karardan büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Çağdaş ödülü aldıktan sonra şunları söyledi;



"Öncelikle Otomotiv Gazetecileri Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Bu otomobilin arkasında milyonlarca Euroluk bir yatırım ve binlerce insanın emeği var. Her şeyden önce Türk mühendislerinin ve işçisinin emeği var. Dolayısıyla bunların yarattığı bu güzelliği de halkımız nezdinde kazandığı bir beğeni var. Biz bu ödülün ağırlığını ve sorumluluğunu çok iyi biliyoruz. O yüzden bu ödülü her şeyden daha değerli bir şekilde saklayacağız ve tüm ekibime teşekkür ediyorum."



Hangi otomobil kaç puan aldı?



Renault Megane Sedan 4430

Peugeot 3008 3990

Honda Civic 3250

Toyota C-HR 2870

Volvo S90 1790

Seat Ateca 1640

Mazda MX-5 1530



Efsane Yeniden.. Yeni Megane Sedan:

Renault, Paris'te C-segmentindeki yeni model atağının son ürünü Yeni Megane Sedan'ın dünya prömiyerini gerçekleştiriyor. 2015 sonunda Yeni Megane HB ve 2016 Mart ayında Yeni Megane Sport Tourer'ın lansmanı yapılmıştı. Yeni Megane Sedan, Megane ailesinin en yeni ve son üyesi.



Yeni Megane Sedan, Renault'nun yenilenen tasarım kimliğinin tüm özelliklerine sahip. Türkiye'de efsaneleşen Megane Sedan yeni versiyonu ile yine tüketicinin beğenisini toplayacak. Otomobilin dinamik ve ayırt edici tasarımı, dengeli oranları ve C şeklinde LED farları ile vurgulanıyor.

Yeni Megane Sedan,



7" TFT renkli dijital ekranı

8,7"multimedya tablet ekranı

R-LINK 2, MULTI-SENSE,

Head-up Display

Eller Serbest Park Sistemi



Diğer konfor ve sürüşe yardımcı birçok teknoloji ile üst segment otomobillerin özelliklerini taşıyor. (Aktif Acil Fren Destek Sistemi, Şerit Takip Sistemi, vb.)



Dünyaya Bursa'dan: Yeni Megane Sedan





Yeni MEGANE Sedan, tüm dünyada sadece Oyak Renault'da üretiliyor ve Bursa'dan dünyaya ihraç ediliyor

Yeni Renault MEGANE Sedan'ın Bursa'daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretimi için 200 Milyon Avro yatırım yapıldı. Bu yatırımlar, gerek fabrikada, gerekse tedarikçilerde yapılan yeni kalıp, ekipman ve makine yatırımları, AR-GE ve mühendislik yatırımlarını kapsıyor. Yeni MEGANE Sedan üretimi, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda 700 kişilik ek istihdam yaratıyor.

Esnek üretim prensibine göre tasarlanan standart Renault/Nissan gövde hatlarında, Clio ve Yeni MEGANE Sedan, tek hat üzerinde birlikte üretilebiliyor. EuroNCAP 2015 beş yıldız kriterlerine göre güçlendirilmiş gövdede, sıcak şekillendirilmiş yüksek mukavemetli çelik saclar kullanılıyor.

Oyak Renault mühendisleri, projenin ilk etaplarından itibaren Yeni MEGANE Sedan'ın tasarımının geliştirilmesinde çalıştı. Projenin Oyak Renault'ya verilmesiyle birlikte yaklaşık 70 AR-GE çalışanı projede görev aldı.



