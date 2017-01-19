2017 Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun, A Grubu'ndaki ikinci maçında Gine-Bissau'yı 2-1 yendi.
Gabon'un başkenti Libreville'de oynanan karşılaşmanın 13. dakikasında Gine-Bissau, Piqueti'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda toparlanan Kamerun, 61. dakikada Sebastien Siani ve 79. dakikada Michael Ngadeu Ngadjui'nin attıkları gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Kamerun'da, Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, 65 dakika sahada kaldı.
2017 Afrika Uluslar Kupası
2017 Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun, A Grubu'ndaki ikinci maçında Gine-Bissau'yı 2-1 yendi.
2017 Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun, A Grubu'ndaki ikinci maçında Gine-Bissau'yı 2-1 yendi.
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