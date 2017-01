2016'nın En Müthiş 8 Oyunu!

2016'ın oyun konusunda yavaş geçen bir yıl olduğunu söyleyemeyiz. Yıllardır beklediğimiz iki oyunla 2016'da tanıştık, bunun yanında birçok yeni oyun tanıtıldı. İşte 2016'da çıkan ve oyunlar hakkında bildiklerimizi değiştiren 10 oyun.



Overwatch



Blizzard, çizgi filme benzer grafiklere sahip team shooter'ı Overwatch ile yeni bir fan kitlesi oluşturmayı başardı. İyi tasarlanmış haritalara, kendi kişiliklerine ve oyun stillerine sahip kahramanlara ve fazlasına sahip oyun, piyasadaki shooter'ların ciddiyet, aşırı şiddet gibi özelliklerinden kaçınarak başarılı oldu.



No Man's Sky



Gecikmelerin ardından gelen No Man's Sky, iletişim sorunları, Sony'nin reklam çabaları ve bazı oyuncuların oyunu yeterli bulmaması gibi sıkıntılarla çıktı. Ancak No Man's Sky'ı sevsek de sevmesek de, 2016'nın önemli oyunları arasında saymamız gerekiyor.



Resident Evil VII



Baştan aşağı yenilenmesine alışık olduğumuz Resident Evil, yedinci oyunuyla interneti çılgına çevirdi. Beklenen ilgiyi görmeyen Resident Evil 6'nın ardından Capcom, oynanışta bazı değişiklikler yaptı ve oyunu, Amnesia: The Dark Descent gibi korku oyunlarına daha benzer bir hale getirdi.



Uncharted 4: A Thief's End



PS4 mimarisinden faydalanan ilk oyunlardan biri olan Uncharted 4: A Thief's End, büyüleyen görselleri, animasyonları, tesirli karakterleriyle teknolojik bir harika ve müthiş bir oyundu.



Mighty No. 9



Listemizdeki oyunların çoğu olumlu etkiye sahip olsa da Mighty No. 9, malesef olumsuz bir etki oluşturdu. Birkaç gün içinde fon hedeflerini fazlasıyla aşan oyuna akan parayla yeni modlar, işlevler ve hatta desteklenen platformlar eklendi. Ancak bir süre sonra geliştirme takımının altından zor kalkacağı bir işe giriştiği anlaşıldı. Birkaç kez ertelenen oyun, halen yayınlanmış değil.



The Last Guardian



Fazlasıyla uzun süredir geliştirilmekte olan The Last Guardian, kasvetli ve estetik dünyası, eşsiz hikaye anlatımıyla uzun süredir bekleyen hayranlarına beklediklerini veriyor.



DOOM



2008'de hayata Doom 4 adıyla başlayan DOOM'un geliştirilmesi durdurulmuş ve birkaç sene sonra tekrar başlatılmıştı. Bugün ise id Software'in doğru yaptığını söyleyebiliyoruz. Acımasız, hızlı ve fazlasıyla eğlenceli bir oyun olan DOOM, nostaljik oyun yapısının modern dokunuşla nasıl başarılı olabileceğini gösteriyor.



Pokémon Go



Listemizde Pokémon Go'nun yer alacağını biliyordunuz; herkes bunu bilirken biz de onu atlayamazdık. Telefonlarda tam bir çılgınlığa dönüşen Pokémon Go, ilk hızını kaybetmiş olsa da geliştiricileri ona yenilikler eklemeyi sürdürüyorlar.