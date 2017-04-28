2. Niğde Kitap Fuarı Açıldı

Niğde Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen, 165 yayınevi ve 120 yazarın yer aldığı kitap fuarı, törenle açıldı.



Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen "2. Niğde Kitap Fuarı"nın açılışında yaptığı konuşmada, belediye olarak kitap fuarının ikincisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Geçen yıl fuarı ilk kez düzenlediklerini anımsatan Akdoğan, "Fuarımız Niğde açısından çok önemli. Niğde medeniyetlerin yaşatıldığı şehirdir. Bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış. Bu bakımdan birikmiş bir kültür mirası var. Yıllardır yetişen ilim ve kültür adamları, yazarlarımız ve şairlerimiz var." dedi.



Fuarla sosyal çalışmaları taçlandırdıklarını anlatan Akdoğan, şöyle konuştu:



"Fuarımıza 120'ye yakın yazar ve şairimiz katılacak. Onlarla söyleşiler, kitap imza günleri olacak. Fuar devam ettiği sürece yazarlarımız ve şairlerimiz Niğdeli kardeşlerimizle bir arada olacak. Toplumların gelişmişlik seviyeleri, kitap okuma yüzdesiyle orantılıdır. Bu yüzden çok kitap okumak gerekiyor. Kitap okumayı alışkanlık haline getirmek amacıyla bu fuarı düzenledik. Şehrimizin kültürüne çok katkı sağlayacak. Kültürel belediyecilik açısından buna benzer fuarları önemsiyoruz."



Belediye Başkanı Akdoğan, kitap fuarına Niğdeli vatandaşlardan ve çevre illerden yoğun ilginin olacağına inandığını sözlerine ekledi.



Konuşmaların ardından Vali Ertan Peynircioğlu ve güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, fuarın açılış kurdelesini kesti.



Öte yandan, fuarda yer alan "15 Temmuz Darbe Girişimi" konulu fotoğraf sergisi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.



65 stantta 165 yayınevi ve 120 yazarın yer aldığı fuar, 7 Mayıs'a kadar açık kalacak.