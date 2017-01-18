2 Milyon Sürprizi!

Nintendo, müşterilerinin taleplerini karşılayacak yeterli stok miktarını sağlamak konusunda pek de başarılı bir şirket sayılmaz. Bunun son örneğini, Kasım ayında piyasaya sürülen ve büyük beğeni kazanan NES Classic Edition konsolunda görmüştük. Konsol her ne kadar beğenilse de, çok sayıda kişi, satın almayı başaramadı ve halen bekleyenlerin sayısı oldukça fazla.



Oyun devi, aynı sorunları beklenen yeni konsolu Nintendo Switch'te de yaşamak istemiyor. Bu yüzden, Nintendo Amerika'nın başkanı Reggie Fils-Aimé'nin de açıklamalarına göre, konsol hazır olduğunda piyasaya 2 milyon cihazı birden sunacak.



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Bahsi geçen bu 2 milyon cihaz, tüm dünyaya dağıtılacak. Şimdilik hangi bölgeye ne kadar cihaz ulaşacağı belli değil. Başka bir deyişle, 3 Mart'ta konsolu hangi ülkelerin raflarında ne kadar sayıda göreceğimiz konusu gizemini koruyor.