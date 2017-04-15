Denizli'de Feci Kaza: Traktörün Altında Kalan 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında traktörün altında kalan 9 ve 12 yaşlarındaki 2 çocuk hayatını kaybetti. Kazada dede ile bir torunu da yaralandı.

2 METRE YÜKSEKLİKTEN TARLAYA DEVRİLDİ

Kaza Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kızılyer Mahallesi Ortaarık mevkisinde meydana geldi. 59 yaşındaki dede Yalçın Sülük idaresindeki traktör ile seyahat eden 3 torunu tarla yolunda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 metre yüksekten tarlaya devrildi. Traktörün devrilmesinin ardından dede Yalçın Sülük ile 12 yaşındaki torun Ayşen Gözde Sülük tarla içerisine savrularak yaralandı. Traktör üzerinde yer alan diğer 2 torun 9 yaşındaki Enes Sülük ile 12 yaşındaki Veli Eren Aydoğandemir ise traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi.

2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından tarlada bulunan vatandaşlar durumu hemen jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, traktör altında kalan ve yaralı olan dede Yalçın Sülük ile torun Ayşen Gözde Sülük'ü Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Devrilen traktör ise olay yerine çağrılan kepçe kaldırıldıktan sonra traktör altında kalan torunlar 9 yaşındaki Enes Sülük ile 12 yaşındaki Veli Eren Aydoğandemir'in cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

''ALLAH'IM BEN BU ACIYA NASIL DAYANACAĞIM''

Durumu habere alan dede ve torunların ailesi olay yerinde gözyaşı döktü. Olay yerine gelen 12 yaşındaki torun Veli Eren'in babası Lütfü Aydoğandemir, vatandaşların desteğiyle güçlükle ayakta durdu. İsmi öğrenilemeyen torunların diğer dedesi ise ''Allah'ım ben bu acıya nasıl dayanacağım'' diyerek feryat etti. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.