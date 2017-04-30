1931 Meşale Yakarak Geceyi Gündüze Çevirdiler

Bodrumsporlu taraftarlar sahil boyunca 1931 adet meşale yaktı. Dünyaca ünlü Kumbahçe sahilinde boydan boya dizilen taraftar aynı anda meşale yakmasıyla birlikte geceyi gündüze çevirdiler.



Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta şampiyon olarak 2. Lige yükselen Bodrum Belediyesi Bodrumsporlu taraftarlar şampiyonluk kutlaması yaptı. Taraftarlar Bodrum Şehir Stadı'nda gerçekleşen kupa töreninin ardından Kumbahçe Sahiline giderek 1931 adet meşale yakarak şampiyonluğu kutlamaya devam etti. Yaklaşık 2 kilometrelik sahil kenarını dolduran taraftarlar tek sıra halinde dizilerek meşaleleri yaktı. Görsel şölene dönüşen meşaleli kutlama ilçenin birçok yerinden görüldü. Kutlamalara ilçede bulunan yerli ve yabancı turistlerde meraklı gözlerle izledi. - MUĞLA