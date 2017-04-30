17 Yaşındaki Aleyna Tilki Estetik Yaptırdı
Her yaptığı olay olan genç şarkıcı Aleyna Tilki, şimdi de geçirdiği estetik operasyonla gündeme geldi.
Her adımı olay olan genç şarkıcı şimdi de estetik haberiyle gündemde. İddiaya göre 17 yaşındaki lise öğrencisi Aleyna Tilki dudaklarını doldurttu.
ŞİMDİ DE ESTETİK HABERİYLE GÜNDEMDE
Adını duyurduğu andan bu yana her adımı olay olan genç şarkıcı şimdi de estetik haberiyle gündemde. Posta'da yer alan habere göre 17 yaşındaki lise öğrencisi şarkıcı Aleyna Tilki dudaklarını doldurttu.
İşte Aleyna Tilki'nin yeni dudakları;
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