17 Yaşındaki Aleyna Tilki Estetik Yaptırdı

Her adımı olay olan genç şarkıcı şimdi de estetik haberiyle gündemde. İddiaya göre 17 yaşındaki lise öğrencisi Aleyna Tilki dudaklarını doldurttu.

ŞİMDİ DE ESTETİK HABERİYLE GÜNDEMDE

Adını duyurduğu andan bu yana her adımı olay olan genç şarkıcı şimdi de estetik haberiyle gündemde. Posta'da yer alan habere göre 17 yaşındaki lise öğrencisi şarkıcı Aleyna Tilki dudaklarını doldurttu.

İşte Aleyna Tilki'nin yeni dudakları;