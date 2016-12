15 Temmuz Süreci ve Darbenin Kayıp Saatleri Konferansı"

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, "Türkiye'de, Ankara'da, İstanbul'da, Kayseri'de bombalar patlıyor. Gencecik vatandaşlarımız, polislerimiz, askerlerimiz şehit ediliyor. 'Siz ne zaman PKK ile mücadele edeceksiniz, Kobani veya diğer yerlerde bu işi engelleyeceksiniz?' diye soranlar, Suriye'ye geçince 'Sizin Suriye'de ne işiniz var?' diyorlar. Bizim her yerde işimiz var." dedi.



Kahramanmaraş'ta, AK Parti Onikişubat İlçe Gençlik Kolları tarafından Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde düzenlenen "15 Temmuz Süreci ve Darbenin Kayıp Saatleri" başlıklı konferansta konuşan Yarar, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının dünyanın neresinde bulunurlarsa bulunsunlar hainlik içinde olduklarını söyledi.



Yarar, FETÖ mensuplarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldukları konusunda şüphe ettiğini vurguladı.



Türkiye'nin 1990'lı yıllarda yurt dışından satın aldığı silahlara değinen Yarar, şöyle devam etti:



"90'lı yıllarda Güneydoğu'da bulunuyordum. Benim memleketimde terörle mücadele olurken adamlar şöyle söyleyebiliyorlar; 'Verdiğimiz silahları Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kullanamazsınız. Bu silahları geri alırız, size ambargo uygularız.' Bugün son olaylardan sonra 'Ambargo uyguluyoruz' diyen ülkelerden hiçbirinden silah almadığımız için hiç de umurumuzda olmadı çünkü biz yaptık. Benim Cumhurbaşkanım, geçmiş dönemdeki Başbakanlar, iki tane helikopter almak için ABD'nin önünde diyorlardı ki 'Bizim buna ihtiyacımız var.' Adamlar binlerce helikopterin içinden iki helikopteri vermiyorlardı. Benim bugün ülkem o helikopterden her ay iki tanesini üretip Silahlı Kuvvetlerin kendisine teslim ediyor."



Fırat Kalkanı Harekatı



Mete Yarar, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab kenti ve çevresinde yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde de bulundu.



El Bab'a 1,5 ay önce gittiğinde Türk askerinin hangi koşullarda görev yaptığını gördüğünü aktaran Yarar, "Hiçbiri bulundukları şartlarla ilgili laf söylemiyor çünkü üzerilerindeki yük çok ağır. Kimin kim olduğunu bilmedikleri topraklarda ülkenin namusunu, şerefini ve ülkenin topraklarının güvenliğini sağlamaya çalışıyorlar." diye konuştu.



Yarar, yaklaşık 4 ay önce "Kilis'e roketler atılıyor, vatandaşlarımız öldürülüyor. Siz DEAŞ'la ne zaman mücadele edeceksiniz?" diyenlerin, bugün "El Bab'da ne işiniz var?" diye sorduğunu belirtti.



Son dönemdeki terör saldırılarını hatırlatan Yarar, "Türkiye'de, Ankara'da, İstanbul'da, Kayseri'de bombalar patlıyor. Gencecik vatandaşlarımız, polislerimiz, askerlerimiz şehit ediliyor. 'Siz ne zaman PKK ile mücadele edeceksiniz, Kobani veya diğer yerlerde bu işi engelleyeceksiniz?' diye soranlar, Suriye'ye geçince 'Sizin Suriye'de ne işiniz var?' diyorlar. Bizim her yerde işimiz var." ifadelerini kullandı.



Konferansa, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Fırat Görgel ve Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Bilal Debgici ile vatandaşlar katıldı.