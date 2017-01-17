15 Temmuz: Karanlığa Karşı Direniş" İstanbul'da Sahnelenecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, "15 Temmuz: Karanlığa Karşı Direniş" adlı oyunu 20 Ocak'ta İstanbul'da sahneleyecek.



Başkent Tiyatrolarının oyunu, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Üsküdar Belediyesi iş birliğinde, Müstakil Sahne Sanatları ve Eğitim Derneği ile İstanbul'da sahneye konulacak.



Yönetmenliğini Mehmet Tahir İkiler'in yaptığı oyunu, İstanbul ilçe milli eğitim ve şube müdürleri, imam hatip ortaokulu ve Anadolu imam hatip lisesi yöneticileri ile temel eğitim ile ortaöğretimde görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri izleyecek.



"15 Temmuz: Karanlığa Karşı Direniş" oyunuyla, ülkenin geleceğine ipotek koymak isteyen hainlere karşı milletin verdiği cevap ve yazdığı destan sahneye taşınacak.



Oyunda, darbe girişimi sırasında yaşananlar, ülkesini seven vatan evlatlarının gösterdikleri direnç, şehit Ömer Halisdemir'in darbe girişimini önlemek için ölüme yürümesi konu ediliyor.



Tiyatro oyunu, 20 Ocak Cuma günü saat 19.00'da Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı ve Kongre ve Kültür Merkezinde sahnelenecek.