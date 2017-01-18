15 Temmuz Demokrasi Kadınları'ndan Dündar'a Teşekkür Plaketi

Dernek yönetimi olarak yaptıkları çalışmalar hakkında Başkan Mustafa Dündar'a bilgi veren 15 Temmuz Demokrasi ve Kadın Derneği Başkanı Maide Tunçbilek, "Bizler, 15 Temmuz'u unutturmamak adına her zaman ve her yerde mücadele ediyoruz. Millet olarak bu kara lekeden kurtulup siz değerli yöneticilerimizle aydınlık yarınlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Hain darbe girişiminin yaşandığı gece Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile meydanlarda toplanan halkımızın bu cesareti, bizlere güç veriyor. Dernek olarak 15 Temmuz'u unutturmamak, birlik ve beraberliğimizi tesis edip kalıcı kılmak için çalışıyoruz" dedi. İnsanların önceden sokağa çıkmaya korktuğunu, ancak son yıllarda artan bilinç sayesinde tepkisini ortak bir şekilde gösterdiğini ifade eden Tunçbilek, "Sizlerin çalışmalarını da yakından takip ediyoruz. Özellikle 15 Temmuz gecesi ve ardından tutulan Demokrasi nöbetlerinde sergilediğiniz örnek duruş, takdire şayandı. Ayrıca, STK'lara olan desteğiniz, onlarla olan işbirliğiniz de bizlere cesaret veriyor. Bizler de, sizlerin yürüttüğü başarılı çalışmalarda yer almak, üzerimize düşen bir görev varsa layıkıyla yapmaya hazır olduğumuzu bildirmek isteriz" diye konuştu.

Konuklarını Ördekli Kültür Merkezi'nde ağırlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "15 Temmuz, tarihimize kara bir leke olarak geçti. Bizler, ilk günden itibaren yürüttüğümüz mücadele ile bu lekeyi silmek için mücadele ediyoruz. Ancak, o hainlerin yaptıklarını da unutmamak, unutturmamak gerekiyor. Sizlerin çalışmaları bu noktada çok önemli" dedi. Dünyada yeni bir şekillenme söz konusu olduğunu, son dönemde eski soğuk savaş yıllarından farklı bir görüntünün hakim olduğuna dikkat çeken Başkan Mustafa Dündar, "Ülkemiz üzerinde 100 yıl önce oynan oyunlar, yüz yıl önceki emeller neyse bugün de aynı. Tek farkı mücadele şekilleri. Devletlerin olmadığı, bunun yerine örgütlerin olduğu, bir savaş söz konusu. Ve bu savaş bizim çevremizde yaşanıyor. Ancak 78 milyon Türkiye tek yürek olarak bu hainlerle mücadele ediyor. Maalesef bazı siyasilerimiz dış mihraklı saldırıları iç siyaset malzemesi yapıyor. Bu noktada sizler gibi STK'ların çalışmaları çok önemli. Halkımıza bunların doğru anlatılması çok önemli. Bu noktada sizlere de önemli görev düşüyor" diye konuştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Kadın Derneği Başkanı Maide Tunçbilek, darbe girişimi sırasında ve ardından tutulan demokrasi nöbetlerinde gösterdiği mücadele ve gayretleri için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür plaketi takdim etti.

