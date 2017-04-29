13 Terörist Dah Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tunceli ve Van'da düzenlenen operasyonlarda 13 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



TSK'dan yapılan açıklamaya göre; Tunceli/Hozat'ta icra edilen operasyonda; bölücü terör örgütü mensubu teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 10 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı ise 20'ye yükseldi.



Bir M-16 piyade tüfeği, dokuz Kalaşnikof piyade tüfeği ve bir RPG-7 roketatar ele geçirildi.



Van Çatak'ta icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bölücü terör örgütü mensubu üç terörist etkisiz hale getirildi.



Diyarbakır Hani'de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol aramasında, 100 kg amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.



Kars Kağızman'da güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde, bir Kalaşnikof piyade tüfeği, bir Kanas keskin nişancı tüfeği, 30 kg amoyum nitrat ve çok miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.



Hakkari Çukurca'da güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir mağara içerisinde, 250 Doçka uçaksavar makineli tüfek fişeği, 1.000 Biksi makineli tüfek fişeği, 16 el bombası, 13 RPG-7 roketatar mühimmatı ve 120 havan mermisi ele geçirildi.



Bitlis Tatvan ve Mutki'de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, toplam 350 kg amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış üç el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.



Siirt Eruh'ta güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, tespit edilen bir sığınak içerisinde 17 adet Biksi makineli tüfek fişeği ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.



Şırnak Beytüşşebap'ta devam eden operasyonda, bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.



Van Çatak'ta bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist, silah ve teçhizatı (bir Kalaşnikof piyade tüfeği ve 20 adet fişeği) ile birlikte güvenlik güçlerine teslim oldu.



(İHA)