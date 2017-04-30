118 Yıl Sonra Gelen Kupa

Hollanda'da, 1899'dan beri oynanan Kraliyet Kupası'nı Vitesse ilk kez kazandı.

118 Yıl Sonra Gelen Kupa

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) Kupası finalinde Vitesse, AZ Alkmaar'ı 2-0 yendi.

Rotterdam şehrindeki de Kuip Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Vitesse, 81 ve 88. dakikalarda Ricky van Wolfswinkel'in attığı iki golle AZ Alkmaar'ı 2-0 yenerek, kupayı müzesine götürdü.

Vitesse, 1899'dan beri oynanan KNVB Kupası'nı tarihinde ilk kez kazandı.


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