11. Uluslararası Kemer Paris 2 Batığı Dalış Etkinliği

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Paris 2 Batığına dalış gerçekleştirildi.



Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sualtı Sporları Topluluğu tarafından Kemer Belediyesinin katkıları ile bu yıl 11. si düzenlenen Uluslararası Kemer Paris 2 Batığı Dalış Etkinliği kapsamında fener alayı düzenlendi. 19 Üniversiteden 110 öğrenci ve vatandaşların katıldığı Fener Alayı Kemer Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Liman Caddesi güzergahından Mustafa Ertuğrul Aker'in anısına yaptırılan anıta ulaştı. Burada toplanan grup bir dakikalık Saygı Duruşu ardından İstiklal Marşı'nı hep birlikte okudu, toplu fotoğraf çekiminin ardından etkinlik son buldu.



30 metre derinlikteki batığa daldılar



Etkinlik kapsamında katılımcı öğrenciler bugün Kemer G Marina'dan teknelerle hareket ederek Paris 2 batığının bulunduğu kıyıdan 1 kilometre uzaklıktaki noktaya geldi. Burada dalgıç kıyafetlerini giyen öğrenciler Paris 2 Batığına dalış gerçekleştirdi. Dalış için gerekli eğitimi alan öğrenciler Paris 2'ye dalarken, diğer katılımcı öğrenciler onları izledi.



Gökoğlu: "Batığa çevre kirliliği yönünden de bakacağım"



Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Suyun altında bizi heyecan bekliyor. Kurtuluş Savaşı ve Birinci Dünya savaşları sırasında yapılan mücadelelere aşağıda tanıklık edeceğiz. Akdeniz Üniversitesi ve Kemer Belediyesi işbirliği ile yapılan etkinliğimizin bu sene 11.'sini yapacağız. Şu anda 19 üniversiteden 110 öğrenci var bu öğrencilerle dalış yapacağız. Tarihe tanıklık edeceğiz. Dalışlarımızla benim mesleğim gereği batığın çevre kirliliği anlamında durumuna da bakacağım. Daha önce batığın üzerinde şamandıra vardı. Şamandıra çözülmüş güzel bir gelişme, tonoza bağlanmış. Gemiler şamandıraya bağlanıyor dolayısıyla daha önceden batığın burun tarafına yük biniyordu. Bu yük metal aksamı çürümüş olan bir gemi için zararlı bir durumdu. Bu düzeltilmiş geçen sene düzeltildiğini gördük. İnşallah aynı şekilde bu senede aynı manzara ile karşılaşırız. Daha iyi bir durumda görürüz gemiyi, tarihi mirasımız orada geçmişimiz yatıyor. Orada yaşanmış acılar ve anılar var. Bu bize geçmişimizi hatırlatıyor güzel bir hareket" dedi. - ANTALYA