MHK SEMİNERİ SONA ERECEK (Belek)
11.10'da medyaya açık olarak gerçekleştirilecek ve yaklaşık 1 saat sürecek ilk programda MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile TFF Hakem Danışmanı Roberto Rosetti, katılımcı hakemlere sezonun ikinci yarısındaki uygulamalar ve talimatlar ile ilgili bilgi verecek.
13.30 Video Hakem Sistemi tanıtılacak
15.00 FIFA kokartı takacak hakemler için tören düzenlenecek
FENERBAHÇE
13.45 Dick Advocaat basın toplantısı düzenleyerek Antalya kampını değerlendirecek
20.00 Fenerbahçe-Partizan Tiran hazırlık maçı Akdeniz Üniversitesi sahasında oynanacak
BEŞİKTAŞ
11.00 / 16.30 Siyah-Beyazlı takım Osmanlıspor maçının hazırlıklarına İstanbul'da devam ediyor
GALATASARAY
11.00 Sarı-Kırmızılı takım yeni sezon hazırlıklarına 1 günlük izinin ardından İstanbul'da devam edecek
TRABZONSPOR
Basına kapalı antrenmanlarla hazırlıklar devam edecek
Kulüplerin transfer çalışmaları takip ediliyor
BASKETBOL
FIBA Şampiyonlar Ligi
20: 30 Beşiktaş Sompo Japan - Dinamo Sassari
21: 30 AS Monaco - Banvit
22: 30 Le Mans - Pınar Karşıyaka
Euroleague Kadınlar
21: 00 Fenerbahçe - Famila Schio
21: 00 BLMA - Mersin BŞB
FIBA Avrupa Kupası
-2.Tur Grup L-
20: 00 Demir İnşaat Büyükçekmece - Prievidza
20: 00 Prievidza - Gravelines Dunkerque
22: 00 Gravelines Dunkerque - Antwerp Giants
22: 30 Antwerp Giants - Demir İnşaat Büyükçekmece
VOLEYBOL
CEV Challenge Kupası
-Bayan-
18: 00 Bursa B.Şehir Bld - Stiinca Bacau
Bayanlar Şampiyonlar Ligi
19: 00 Fenerbahçe - Azerrail BAKU
11 Ocak Çarşamba Spor Gündemi
MHK SEMİNERİ SONA ERECEK (Belek)11.10'da medyaya açık olarak gerçekleştirilecek ve yaklaşık 1 saat sürecek ilk programda MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile TFF Hakem Danışmanı Roberto Rosetti, katılımcı hakemlere sezonun ikinci yarısındaki uygulamalar ve talimatlar ile ilgili bilgi verecek.
MHK SEMİNERİ SONA ERECEK (Belek)