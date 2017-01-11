11 Ocak Çarşamba Spor Gündemi

MHK SEMİNERİ SONA ERECEK (Belek)



11.10'da medyaya açık olarak gerçekleştirilecek ve yaklaşık 1 saat sürecek ilk programda MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile TFF Hakem Danışmanı Roberto Rosetti, katılımcı hakemlere sezonun ikinci yarısındaki uygulamalar ve talimatlar ile ilgili bilgi verecek.



13.30 Video Hakem Sistemi tanıtılacak



15.00 FIFA kokartı takacak hakemler için tören düzenlenecek



FENERBAHÇE



13.45 Dick Advocaat basın toplantısı düzenleyerek Antalya kampını değerlendirecek



20.00 Fenerbahçe-Partizan Tiran hazırlık maçı Akdeniz Üniversitesi sahasında oynanacak



BEŞİKTAŞ



11.00 / 16.30 Siyah-Beyazlı takım Osmanlıspor maçının hazırlıklarına İstanbul'da devam ediyor



GALATASARAY



11.00 Sarı-Kırmızılı takım yeni sezon hazırlıklarına 1 günlük izinin ardından İstanbul'da devam edecek



TRABZONSPOR



Basına kapalı antrenmanlarla hazırlıklar devam edecek



Kulüplerin transfer çalışmaları takip ediliyor



BASKETBOL



FIBA Şampiyonlar Ligi



20: 30 Beşiktaş Sompo Japan - Dinamo Sassari



21: 30 AS Monaco - Banvit



22: 30 Le Mans - Pınar Karşıyaka



Euroleague Kadınlar



21: 00 Fenerbahçe - Famila Schio



21: 00 BLMA - Mersin BŞB



FIBA Avrupa Kupası



-2.Tur Grup L-



20: 00 Demir İnşaat Büyükçekmece - Prievidza



20: 00 Prievidza - Gravelines Dunkerque



22: 00 Gravelines Dunkerque - Antwerp Giants



22: 30 Antwerp Giants - Demir İnşaat Büyükçekmece



VOLEYBOL



CEV Challenge Kupası



-Bayan-



18: 00 Bursa B.Şehir Bld - Stiinca Bacau



Bayanlar Şampiyonlar Ligi



19: 00 Fenerbahçe - Azerrail BAKU