11. Cumhurbaşkanı Gül Azerbaycan'da

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycanda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü.



Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Gül, "Azerbaycan her zaman bizim kalbimizde, gönlümüzdedir" diyerek, Türk başbakan ve cumhurbaşkanlarının ilk resmi ziyaretlerini Azerbaycan'a yapmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.



Gül, Azerbaycan'a her gelişinde ülkenin hızla kalkındığının ve daha da güzelleştiğinin şahidi olduğunu ifade etti.



Aliyev de ilk resmi ziyaretlerini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini hatırlatarak iki ülkenin üst düzey yetkililerinin gelenek haline gelen karşılıklı ziyaretlerinin önemli olduğunu vurguladı.



Aliyev Gül'e ülkede son yıllarda gerçekleştirilen reformlarla ilgili bilgi verdi.