105 Torun Sahibi Sandıkçı Nine Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İznik ilçesinde 105 torunu olan ve 95 yaşında olmasına rağmen sandık işi yapan Lütfiye Gül hayatını kaybetti.



Türkiye'nin 'sandıkçı nine' olarak tanıdığı 95 yaşındaki Lütfiye Gül, solunum yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi. 105 torun sahibi olan ve ilerleyen yaşına rağmen sandık atölyesinde çalışan Lütfiye nine, azmi ve çalışkanlığı ile görenleri hayrete düşürüyordu. Yaşıtlarına inat dimdik ayakta duran ve 50 yıldan fazla sandık çakıp aile ekonomisine katkıda bulunan Gül, 8 çocuk sahibi olmasının yanı sıra torununun torununu da görme fırsatı bulmuştu.



Geçtiğimiz ay rahatsızlanan Lütfiye Gül, dün Beyler Mahallesi Akçeşme Sokak'taki evinde solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. 37 yıl önce eşini kaybeden Lütfiye nine, İznik'te öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında aile mezarlığına defnedildi. - BURSA