100 Metrelik Kuyuya Düşen İşçileri Umke Kurtardı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 100 metrelik kuyuya düşen 3 maden işçisi, UMKE ekiplerinin çalışması sonucu yaralı olarak kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İğdeli köyü mevkiinde özel bir şirkete ait krom madeninde meydana gelen olayda 100 metrelik kuyudaki 3 işçi, kuyunun 70. metresinden 100. metresine düştü. Olayın ardından durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuyunun 100. metresine inen UMKE ekipleri, 3 işçiyi de yaralı olarak kuyudan çıkarmayı başardı. Yaralılardan ikisi Pınarbaşı Devlet Hastanesine, durumu ağır olan yaralı ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ambulanslarla sevk edilerek tedavi altına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ