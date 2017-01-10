Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Gürdoğan, mesajında, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını belirterek, "Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğimizin kuruluşundan günümüze kadar geçen süre zarfında, ihracatımızın ve ihracatçılarımızın karşılaştıkları sorunları ve yapılması gereken faaliyetleri kamuoyuna ve ilgili mercilere duyurmamızda göstermiş olduğunuz özveri, hassasiyet ve yardımlarınızdan dolayı minnettar olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.



Gürdoğan, şöyle devam etti:



"Kamuoyunun eksiksiz ve objektif bir biçimde bilgilendirilmesi konusunda önemli bir görev üstlenen siz değerli gazeteciler ve tüm basın mensuplarımız, evrensel meslek ilkeleri ışığında dünyada ve ülkemizde yaşanan olayları her ne şartta olursa olsun anında kamuoyuna iletirken gündemin belirlenmesinde ve halkın gerçekleri öğrenmesinde dinamik ve etkin görev üstlenmektesiniz. Bu nedenle, tüm basın ve medya mensuplarımızın daha güvenli ve özgür bir şekilde görev yapmalarını dilerken camianızın bütün mensuplarına şahsım ve temsil ettiğim bölgemiz ihracatçıları adına şükranlarımızı sunar, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü' kutlar, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz."