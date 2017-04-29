10 Milyon Euro Veremeyiz"

UEFA ile finansal fair-play anlaşması olan Beşiktaş, Aboubakar transferinde zorlanıyor. Çebi, "10 milyon Euro veremeyiz" dedi.

10 Milyon Euro Veremeyiz

Beşiktaş'ın 10 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte Porto'dan kiraladığı Aboubakar'ın önünüzdeki sezon Siyah-beyazlı ekipte kalması zor gözüküyor.

MAKSİMUM 5-6 MİLYON!

Aboubakar hakkında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Aboubakar'ın satın alma opsiyonu bizde gözüküyor. Ama o rakam 10 milyon Euro. Bizim bu transfer döneminde bir futbolcu için verebileceğimiz maksimum rakam 5-6 milyon Euro civarında. Bu rakam da satacağımız oyunculardan gelecek paraya göre şekillenecek. Porto ile konuşup rakamı makul bir rakama çekmeye çalışacağız" dedi.

(Takvim)


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