10 kişiye mezar olan midibüs otoparka çekildi



ZONGULDAK - Zonguldak'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralanmasına neden olan midibüs, vinç yardımıyla uçuruma yuvarlandığı dereden çıkartıldı.

İstanbul'dan kiraladıkları midibüs ile Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki yakınlarının cenaze töreni dönüşünde meydana gelen kazada 10 kişi yaşamını yitirmiş, 19 kişide yaralanmıştı. 10 kişiye mezar olan midibüs, kaza sonrası adeta hurdaya döndü.

Kaza sonrası midibüsün hurdası vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak otoparka çekildi.