1- Sp Genel Başkanı Karamollaoğlu: İslam'ı Kesinlikle Bu Tip Konulara Bir Alet Gibi Kullanamazsınız

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptığı basın açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında 15 Temmuz gecesi Dalaman Havalimanı'nda yaşadıklarını Nur dağı Hira Mağarası'nda yaşananlara benzetti bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine "Ülkemizde insanlarımızın dini duygularını gündeme getirerek bir hava oluşturulmaya çalışılıyor. Doğru bulmuyoruz. İslam'ı kesinlikle bu tip konulara bir alet gibi kullanamazsınız. İslam'ı kesinlikle bu tip konularda bir alet gibi kullanamaz, kullanmamalısınız" yanıtını verdi.



"SAADET PARTİSİ REFERANDUMDA 'HAYIR' DİYECEK" Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptığı basın açıklamasında referandum u ve gündemi değerlendirdi. Yeni anayasa ve referandum a ilişkin Karamollaoğlu, referandum sonucuna herkesin saygı duyması gerektiğini vurgulayarak, "Algı operasyonu yapılıyor. Sanki Saadet Partisi 'Evet' diyecek gibi gösterilmeye çalışılıyor. Çok net bir şekilde söylüyoruz. Saadet Partisi 'Hayır' diyecek. Başkanlık sitemine değil metne karşıyız" diye konuştu.



"İSLAM'I KESİNLİKLE BU TİP KONULARA BİR ALET GİBİ KULLANAMAZSINIZ"



"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında 15 Temmuz gecesi Dalaman Havalimanı'nda yaşadıklarını Nur dağı Hira Mağarası'nda yaşananlara benzetti bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Karamollaoğlu şu yanıtı verdi: "Ben rüya yorumlarını pek bilmeyen birisiyim. Ülkemizde insanlarımızın dini duygularını gündeme getirerek bir hava oluşturulmaya çalışılıyor. Doğru bulmuyoruz. İslam'ı kesinlikle bu tip konulara bir alet gibi kullanamazsınız. Hamd olsun biz Müslümanız. Ama Müslümanlık ile İslamcılıkı aynı kefeye koymuyoruz. İslamcılık, kelime manasına baktığınız zaman adeta İslam'ın belli bir maksat için kullanılması manasına geliyor. İslam'ı kesinlikle bu tip konularda bir alet gibi kullanamaz, kullanmamalısınız."