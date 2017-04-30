1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne Doğru

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Gümrükçüoğlu, mesajında, işçi ve emekçilerin, Türkiye'nin büyümesi ve istikrar içinde gelişmesi, belirlenen hedeflere ulaşması sürecinde önemli bir role sahip olduğunu belirtti.



İşçi ve emekçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve haklarına sahip çıkılmasının, devletin her zaman öncelikli konuları arasında yer aldığını vurgulayan Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti:



"Tüm dünyada işçi ve emekçiler tarafından birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan 1 Mayıs, çalışanların sorunlarının dile getirilmesine, çözüm yollarına ilişkin görüşlerin tartışılmasına vesile olmaktadır. Devletimizin, çalışanlarımız, sendikalarımız ve sivil toplum örgütlerimizle iş birliği içinde yürüttüğü çalışmalar, ülkemizin daha parlak bir geleceğe yürüyüşünde büyük önem taşımaktadır. Büyükşehir Belediyemizde çalışan tüm mesai arkadaşlarımız Trabzon'a hizmet veren geniş bir ailenin üyeleridir."



Gümrükçüoğlu, Trabzon'un bu uyumlu birliktelik sayesinde güzel hizmetler aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Trabzon Büyükşehir Belediyesi, işçi haklarına gösterilen hassasiyet ve iş yeri barışı konusunda örnek belediyeler arasındadır. Zengin, güçlü ve müreffeh bir toplum hedefine ancak işçi-işveren arasındaki uyumu sağlayarak ve emeği istismar etmeden üretimi artırarak ulaşabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, işçi ve emekçilerin bayramı olan 1 Mayıs'ın barış ve huzur içerisinde kutlanmasını diliyorum."