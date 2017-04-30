1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne Doğru

CHP Merkez İlçe Başkanı Fevziye Kirezci, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Kirezci, mesajında, 1 Mayıs'ın tüm emekçilerin hakları ve özgürlüklerini birlik ve dayanışma içinde aradıkları gün olduğunu belirtti.



Parti olarak her zaman işçi ve emekçinin yanında olduklarını ifade eden Kirezci, mesajında şunları kaydetti:



"Bugün de parti örgütlerimizle emekçinin, işçinin, sendikaların mevcut sorunları karşısındaki mücadelesini sonuna kadar desteklediğimizin ve her zaman hak ve hukuk mücadelesinde yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz. Emeğe ve çalışan haklarına saygı gösterilmesi, iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere çalışma koşullarının geliştirilmesinin, toplumsal refahın vazgeçilmez bir unsuru olduğu düşüncelerimle tüm emekçilerin yaklaşık bir asırdır devam eden bu mücadelenin sembolü olan 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlarım."