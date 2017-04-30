1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne Doğru

Şeker-İş Erciş Şube Başkanı Yavuz Şahin, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.



Yavuz, mesajında, sermayenin emeğin meyvesi olduğunu, emeğin bu nedenle sermayeden üstün tutulması gerektiğini ifade etti.



Sanayi devrimi sonrası çalışma koşullarının ağırlaştırılmasına maruz kalan işçi sınıfının sendikalarda örgütlendiğini aktaran Yavuz, şunları kaydetti:



"Madenlerde, fabrikalarda, inşaatlarda, tarlalarda günlük 16-18 saate varan çalışma süreleri başta olmak üzere, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına, eşitsizliğe, sefalet ücretlerine, adaletsizliğe karşı sesimizi yükselteceğiz. 1 Mayıs, bugün de hiçbir çatışmaya zemin oluşturmaksızın büyük bir coşku ile kutlanacak ve haklı talepler tek bir ses olarak haykırılacaktır. Tarihi işçi sınıfı mücadelesine altın harfler ile yazılmış örnekler ile dolu olan Şeker-İş Sendikası olarak, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimizle kutlar, adalet ve eşitlik ilkelerinin tam olarak benimsendiği yarınlar dileriz."