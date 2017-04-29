1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne Doğru

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Salman, mesajında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün aynı zamanda barışın da simgesi olduğunu belirtti.



Emek, adalet, dayanışma, birlik ve beraberliğin güzel ülkemizin ruhunu yansıttığını aktaran Salman, şunları kaydetti:



"Emek ve dayanışma kavramları ülke olarak hep birlikte sahip çıkmamız gereken değerlerdir. Bizler için alın teri ve emek en yüce değerdir. Çünkü bizler insana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışla sizlerle birlikte halkımıza hizmet ediyoruz. Emekçilerimizin daha iyi yaşam koşullarına ulaşmaları için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bizler Yalova'nın en büyük ailesinin bireyleriyiz. Halkımıza sizlerin emeğiyle hizmet ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Toplumun her kesiminde üreten, geliştiren ve hizmet sunan işçilerimizin emeklerinin karşılığını alabilmek, haklarını savunmak amacı ile kutladıkları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı kutluyor, tüm emekçilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum."