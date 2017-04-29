1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne Doğru

Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.



Başkan Akdemir, mesajında, 1 Mayıs'ın birlik, beraberlik ve dayanışma günü olduğunu ifade etti.



Sömürüsüz, insan onuruna yakışır bir iş ve yaşam için 1 Mayıs'ın büyük önem taşıdığını vurgulayan Akdemir, şunları kaydetti:



"Beraberlik ve dayanışma ruhunun pekiştirildiği, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan ve hak arayışının simgesi olan 1 Mayıs'ın önemi çok büyük. Çalışanların hak ve taleplerini dile getirdikleri bugün, emeğin değerini ortaya çıkarması yönüyle de toplum hayatında yer edinmiştir. Dünyada pek çok ülkede yüzyılı aşkın süredir, ülkemizde ise 1923 yılından beri 1 Mayıs kutlanmaktadır. 1 Mayıs'ın tüm çalışanlarımıza, ülkemize ve dünyaya barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini diliyorum."