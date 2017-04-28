1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne Doğru

Türk-İş Trabzon İl Temsilcisi Gökhan Gedikli, siyasi parti, sendika, sivil toplum örgütü ve vatandaşları 1 Mayıs'ta yapılacak olan mitinge davet etti.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında oluşturulan tertip komitesi adına Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde basın açıklaması yapan Gedikli, "Tüm dünyada işçiler, bir asır önce 8 saatlik çalışma uğruna canlarını veren emekçi kardeşlerini anmaya hazırlanırken, günümüzde hala pek çok ülkede, insan onuruna yakışmayan çalışma koşullarının var olmasına isyan ediyor, emeğin uğradığı haksızlıklara karşı hep birlikte sesini yükseltiyor." dedi.



Gedikli, çalışma hayatındaki sorunların devam ettiğini savunarak, şöyle devam etti:



"1 Mayıs'ı ilimizde hep birlikte emeğin, birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak tüm renklerimiz ve farklılıklarımızın bir arada olacağı bir şekilde kutlayacağız. Buradan ilimizde bulunan tüm siyasi parti, sendika, sivil toplum örgütü ve halkımızı 1 Mayıs Pazartesi günü 12.00'de Cumhuriyet Caddesi'nde eski TEDAŞ önünde buluşup, meydanda yapacağımız mitinge birlik ve dayanışma bayramına davet ediyoruz."