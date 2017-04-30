Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, sendikaların emek ve mücadelesinin Türkiye'de insan haklarına dayalı, demokrasinin kökleşmesine, hukukun üstünlüğünün yerleşmesine, halkın huzur, barış ve refahına vesile olması temennisinde bulundu.



Malkoç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sendikalara gönderdiği mesajında, hayatın her alanında katkı sağlayan, fedakarca çalışan emekçilerin Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında büyük güç olduğunu belirtti.



Emek ve alın teriyle özdeşleşen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çalışanların hak arayışlarının önemli bir sembolü olarak nitelendiren Malkoç, mesajında şunları kaydetti:



"1 Mayısın özveriyle çalışan ve üreten vatandaşlarımız arasında birlik ve beraberliğin güçlendirilmesine vesile olmasını diliyorum. Sizlerin emek ve mücadelenizin, Türkiye'de insan haklarına dayalı, demokrasinin kökleşmesine, hukukun üstünlüğünün yerleşmesine, halkımızın huzur, barış ve refahına vesile olmasını temenni ederim. Büyüyen, güçlenen ve gelişen Türkiye'de emeğin değerinin bilinmesi, dayanışmanın artması ve adil bölüşümün sağlanması temennisiyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarım."