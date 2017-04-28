1 Mayıs 1977'de Hayatını Kaybedenler Kazancı Yokuşunda Anıldı
1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler Kazancı yokuşunda anıldıİSTANBUL - 1 Mayıs 1977 yılında hayatını kaybedenler için Taksim Kazancı yokuşunda anma töreni düzenlendi.
1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler Kazancı yokuşunda anıldı
İSTANBUL - 1 Mayıs 1977 yılında hayatını kaybedenler için Taksim Kazancı yokuşunda anma töreni düzenlendi. Grup Kazancı yokuşuna hayatını kaybedenler için karanfil bıraktı.
1 Mayıs 1977 yılında hayatını kaybedenler için bugün Taksim Kazancı yokuşunda anma töreni düzenlendi.Anma törenine 78'liler girişimi olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı. Kazancı yokuşuna ellerinde "1 Mayıs 1977 katliamını unutmayacağız" pankartı ile gelen grup üyeleri "Yaşasın 1 Mayıs" sloganı attı. Ardından Kazancı yokuşuna ölenler anısına karanfil bırakıldı. Grup adına açıklama yapan Yunus Bircan, "Taksim Meydanından vazgeçmeyeceğiz. Taksim 1 Mayıs meydanıdır." dedi. 1 Mayıs 1977 Yılında orada olduğunu söyleyen Celalettin Can ise; "Bu meydanda bir katliam yaşandı. O katliamın yaşandığı meydanda ben de vardım o dönemin canlı tanığıyım. 100 binlerce insan emek ve özgürlük mücadelesinin sloganlarını atmak için Türkiye'nin her tarafından İstanbul un her tarafından bu meydana yığılmışlardı.."şeklinde konuştu.