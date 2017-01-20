Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı

Şanlıurfa'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtıp 3 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Trabzon ve İzmir'de 3 kişiyi arayarak kendilerini polis olarak tanıtıp dolandıran Bekir Ç. ile Murat A'nın kentte olduğunu tespit etti.



Ekiplerce bir eve düzenlenen operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.



Evde yapılan aramada, bir miktar para, biri tam otomatik 2 tabanca ele geçirildi.



Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.