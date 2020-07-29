YHT'lere bayram düzenlemesi! Ek sefer gelecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada,Yüksek Hızlı Tren (YHT)seferlerinin Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebini karşılamak amacıyla arttırılacağı bildirildi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Artan yolcu talebini karşılamak üzere Ankara-İstanbul-Ankara hattında ek YHT seferleri düzenlenecek. 30 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) hattında ek YHT seferi gerçekleştirilecek. Ek YHT'ler Ankara'dan saat 09.00, İstanbul'dan saat 16.45'te hareket edecek. Trenlerde sosyal mesafenin korunması amacıyla yüzde 50 kapasite ile sefer yapmaya devam edecek olan ek YHT'lerle 3 binin üzerinde ilave kapasite sunulmuş olacak" denildi.