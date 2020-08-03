Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde içinde gurbetçi ailenin bulunduğu Almanya plakalı otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
03.08.2020 16:11 | Son Güncelleme: 03.08.2020 16:32
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 5 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Almanya plakalı otomobil Konya-Ankara kara yolunun 185. kilometresinde, emniyet şeridinde park halindeki 33 RH 912 plakalı tıra arkadan çarptı.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Kazada, otomobildeki 5 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.