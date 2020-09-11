Son dakika haberleri! MİT'in Ukrayna'daki PKK operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Ukrayna'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve İstanbul'a getirilen PKK/KCK mensubu İsa Özer, adliyeye sevk edildi.

11.09.2020 13:47 | Son Güncelleme: 11.09.2020 14:24

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Ukrayna'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve İstanbul'a getirilen PKK/KCK mensubu İsa Özer, adliyeye sevk edildi.

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MİT'in, Ukrayna'da olduğunu belirlediği ve düzenlediği yurt dışı operasyonuyla gözaltına aldığı İsa Özer'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.

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