Son dakika haberleri! Dağlık Karabağ'da esir ve cenaze değişimi için ateşkes ilan edildi
10.10.2020 12:37 | Güncelleme: 10.10.2020 12:42
Edinilen son dakika gelişmesine göre Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaştı.
Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaştı.