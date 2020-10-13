Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de hala bilgisayarı bulunmayan çocuklar olduğunu belirterek, "Biz her türlü fedakarlığı yapmaya razıyız. Gerekirse bize 5 ay maaş vermeyin, çocuklarımıza interneti ve bilgisayarı ücretsiz verin." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, eğitimin, ulusal değerlerin evrensel değerlerle buluşturulmasının adı olduğunu ve ancak bu durumda bir ülkenin dünyadaki saygınlığının artacağını söyledi.

İktidarın bugünkü eğitim sistemini uygulamaya koymadan önce hiçbir anne babaya sormadığını, bu sistemin kalkınma planında da yer almadığını ileri süren Kemal Kılıçdaroğlu, mevcut eğitim sisteminin amacının tek tip çocuk yetiştirmek olduğunu savundu.

Kılıçdaroğlu, "Koşulsuz kendilerine uyan çocuk yetiştirmek istediler ve her bakan kendisine göre reform getirdi. Bu acı tablo maalesef önümüzde duruyor. Eğitimi de aynı zamanda bir rant alanı olarak kullandılar." diye konuştu.

Örgün eğitimde 15 milyon 189 bin 878 öğrenci bulunduğunu ve 571 bin derslikte eğitim verildiğini anlatan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime başladık. Kaç evde internet var, kaç evde televizyon var, bunlardan bihaberler. 7 milyon 695 bin öğrenci EBA'ya ulaşabildi. EBA'nın canlı kapasitesi 1 milyon öğrenciyken, siz 15 milyon öğrenciyi eğitmeye kalkıyorsunuz. 7 milyon 695 bin kişi zaten ulaşamıyor. 3 milyon 37 bin öğrencili hanede internet yok. 759 bin 493 öğrencinin evinde televizyon yok. Televizyonu olmayan evde EBA eğitimi mi yapacaksınız? Türkiye'de televizyonu olmayan ev var mı diye hiç akıllarına geldi mi acaba?"

"Hariri ailesinin cebinden 5 kuruş para çıkmadı"

Kılıçdaroğlu, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kurduğu Türk Telekomun iktidar tarafından özelleştirildiğini belirterek, "Türk Telekomu Hariri ailesine sattılar. Hariri ailesi Türk bankalarından krediyi çekti ve götürüp devlete verdi. Hariri ailesinin cebinden 5 kuruş para çıkmadı. Sonra banka borçlarını ödemeye gelince Hariri ailesi borcu ödemedi ve 'Al Türk Telekom da senin olsun' dedi. Kurum özelleştirilirken tüm altyapıyı yenileyeceklerdi o da yapılmadı. Dünyanın en büyük kazığını yedik. Ben buna isyan ediyorum." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, 2004 yılında kurulan Türksatın da iktidar tarafından "arpalık haline getirildiğini" iddia etti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2019 yılı raporuna göre Türkiye'de sadece 24 ilde geniş bant internet erişimi bulunduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "24 ilde bile altyapı bütün noktalara ulaşmadığı için 'bölgesel hizmet sunulabilmektedir' deniliyor. İnternet altyapısı bu kadar yetersizken, sen nasıl çıkıp da 'dünyada 1'inci Çin, 2'nci de biziz' dersin? O görevi bırakacaksın kardeşim. Türksat 15 yıldır bu memlekete hizmet yapıyor. Elin oğlu 5 yılda götürüyor, biz 15 yılda 24 ilin bile tamamına götürememişiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin Dünya Bankası ile imzalanan bir anlaşma kapsamında, sosyo ekonomik açıdan dezavantajlı grupta bulunanlar için kullanılmak üzere 160 milyon dolar alacağını belirten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bu paranın nereye kullanıldığının takipçisi olacaklarını söyledi.

"Bilgisayardaki KDV kaldırılsın"

Kılıçdaroğlu, eğitim sisteminde var olduğunu belirttiği sorunların çözümüne yönelik önerilerini de sıraladı.

Bilgisayarlardan alınan KDV'nin kaldırılmasını isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, bilgisayarı olmayan kişilerin zaten ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlar olduğuna işaret etti.

Kılıçdaroğlu, "İlla başka birileri mi devreye girsin? Bu havuz medyasının patronlarına iş verirler, o zaman KDV'yi kaldırırlar. Çünkü birilerinin para yemesi lazım. Fakir fukaranın yararlanmasını istemiyorlar." şeklindeki sözleri sarf etti.

İnternetin günümüzde hava ve su gibi elzem olduğunu vurgulayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, öğrencilerin ve tüm insanların dünyadaki gelişmeleri izlemesinin ancak internetle mümkün olabileceğini söyleyerek, "İhtiyaç sahibi, fakir ailelere ve tüm öğretmenlere internetin ücretsiz olması gerekir. Nereden karşılayacağız? İşte Evrensel Hizmet Fonu var. Kanun diyor, fakir ailelere internet götürüleceğini. Bunun için gerekirse mobil operatörlerle konuşulur, gereği yapılır." şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, devletin ihtiyaç sahibi ailelere ve tüm öğretmenlere bilgisayar vermesi gerektiğini ifade ederek, "21'inci yüzyılda bilgisayarla tanışmayan çocuk mu olur Allah aşkına? Biz her türlü fedakarlığı yapmaya razıyız. Gerekirse bize 5 ay maaş vermeyin, çocuklarımıza interneti ve bilgisayarı ücretsiz verin. Anneler, babalar her türlü fedakarlığı yaparlar. Kalkıp da 4 küsur milyar liralık bir vergi muafiyetini bir kişiye veriyorsun. Aynı parayla binlerce çocuğa, haneye, öğretmene hem bilgisayar hem de interneti ücretsiz verirsin." değerlendirmesinde bulundu.

"Kendi seçmenine ihanet eden bir siyasi parti"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin evde bilgisayar kullanımı oranını ölçen bir anket yaptığını aktararak, şöyle devam etti:

"Anket sonucunda Arnavutköy'ün yüzde 71'inde bilgisayar yok. Sultanbeyli, Sultangazi, Esenler, Sancaktepe, Başakşehir, Bağcılar, Gaziosmanpaşa AK Parti'nin en çok oy aldığı ilçeler. Kendi seçmenine ihanet eden bir siyasi partiyle karşı karşıyayız. O ilçelerdeki geliri düşük aileye interneti, bilgisayarı ben 'ver' diyorum, sen 'vermeyeceğim' diyorsun. Onun hakkını ben veriyorum, o sana oy veriyor. Bir de böyle bir paradoksu yaşıyoruz. Bunu da düzeltmek zorundayız. Arnavutköy'deki çocuk bizim çocuğumuz değil mi? Onun da bilgisayar ve internet hakkı yok mu? Saraya soruyorum, niye vermiyorsun?"

Milli Eğitim Bakanlığının FATİH projesi kapsamında 2010 yılından bu yana duyurulanın aksine bir tek öğretmene bilgisayar vermediğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Verdiği sözün arkasında bir siyasal parti durmuyorsa, onun ülkeye getireceği hiçbir yarar yoktur." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının, ihtiyaç sahibi ailelere valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla televizyon ulaştırdığını bildirdiğini hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, bu hizmeti gerçekleştirenlere teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu, hala evinde televizyonu olmayanları da söz konusu yerlere giderek talepte bulunmaya çağırdı ve "Vermiyorlarsa bana söyleyeceksiniz." ifadesini kullandı.

İstanbul'da sabit internet oranı en düşük ilçelerde yaşayanlara seslenen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Senin çocukların ve sen bu ülkede 2'nci sınıf vatandaş mısın? 18 yıldır oy veriyorsun, 18 yıldır sarayda oturuyor, senin çocuğunun interneti bile yok. Şimdi düşün, ben mi saraydaki mi senin hakkını savunuyor?" diye konuştu.

"Derslik yapımına talibiz"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, çocukların çağdaş koşullarda eğitim görmesi için 57 bin 340 dersliğe ihtiyaç olduğunu kaydederek, "Eğer MEB bu derslikleri yapmazsa, Hazine Bakanlığa bu kaynağı ayırmazsa, bize sadece yer göstersinler, yıl sonuna kadar bütün derslikleri yapıp anahtarları Bakanlığa teslim edeceğiz. 57 bin 340 dersliğin yapımına talibiz. Bize oy versin vermesin her ailenin çocuğunun iyi bir eğitim almasını istiyoruz. Onların günahı ne? Fakir olmak mı? Ne zamandan beri fakir olmak günah oldu, kader oldu? Bunları değiştireceğiz." şeklinde konuştu.

Ankara ve İstanbul'da belediyelerin meslek edindirme merkezlerindeki derslikleri Milli Eğitim Bakanlığına açabileceklerini bildirdiklerini aktaran Kılıçdaroğlu, "Ama CHP'li belediyeler ya 'Hayır, olmaz'. CHP'li belediyeler Türkiye Cumhuriyeti devletinin belediyeleridir. Bütün beldelere hiçbir ayrım yapmaksızın hizmet verirler. CHP'li belediyeler, kimlik, siyasi parti, bölge ayrımı yapmazlar. Kimin ihtiyacı varsa gider karşılarlar." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Sayıştayın 138 bin 393 öğretmene ihtiyaç olduğu yönündeki raporunu da hatırlatarak, atama bekleyen öğretmenlerin istihdam edilmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Yeni derslikleri yapalım, öğretmenleri atayın. Öğretmenleri atarsanız bizim değil, sizin lehinize olacak. İstihdam yaratacaksınız. 10 milyon kişinin içinden en azından 50-100 bini çocuklara ders verecek, daha güzel yetişmeleri için çaba harcayacak." diye konuştu.

Devlet okullarının, velilerden dezenfektan, maske ve ateş ölçer gibi ihtiyaçların giderilmesini istediğini ileri süren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, okulların da söz konusu ürünleri en yakın CHP'li belediyeden alabileceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, salgın süresince her okulda bir sağlık görevlisi ve bir rehber öğretmenin mutlaka bulunması gerektiğini de belirtti.

"Kimseye parmak sallamak örfümde, adetimde yok"

Çin'in, Uygur Türkleri'ne yönelik politikasına ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir çağrıda bulunduğunu, Bahçeli'nin de bugün kendisine yanıt verdiğini hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Kimseye parmak sallamak benim örfümde, adetimde yoktur. Kaba güç, Orta Çağ gücüdür. 21'inci yüzyılda akıl gücü vardır, kaba güç yoktur. Neden biz 'eğitim, eğitim, eğitim' diyoruz? Akıl gücünü güçlendirmek, ona nitelik kazandırmak için. Sadece Uygurlar için değil, dünyanın neresinde olursa olsun, herhangi bir halk zalim bir uygulamayla karşılaşıyorsa 'haksızlık var' deriz."

Kılıçdaroğlu, Iraklı ve Suriyeli Türkmenlere tırlarla yardım götürdüklerini, ancak bunların reklamını yapmadıklarını dile getirerek, "Bizim işimiz reklam değil. Eğer birisi saray iktidarının bekçiliğine soyunduysa bize bu konularda ders veremez. Neden imza atmıyor? Ben söyleyeyim, Çin'den para gelecek diye. Londra'daki tefeciler faizi çok yükseltti çünkü. Düşünün, bütçe açığı, faiz ve ana parayı ödemek için borçlanmak zorundasın. Kapana kısıldılar, memleketi yönetemiyorlar. Bu millet diyor ki artık yakamızdan düşün. Yakalarından düşüreceğiz." şeklinde konuştu.

(Bitti)