Giresunlu bir hayırsever vatandaşların 40 bin liralık borcunu ödedi

Giresun'un Alucra ilçesinde bir hayırsever, iki iş yerindeki 25 kişinin 40 bin liralık borçlarını ödeyerek veresiye defterlerini satın aldı.

İKİ İŞ YERİNDEKİ VERESİYE DEFTERİNİ SATIN ALDI

Türkiye'nin çeşitli illerinde mahalle bakkallarına giderek veresiye hesaplarını ödeyen gizemli yardımsever kişiler bu defa Giresun'un Alucra ilçesinde ortaya çıktı. Alucra'da isminin açıklanmasını istemeyen gizemli hayırseverler, iki farklı esnafa girerek ödeme zorluğu çeken kişilerin borçlarını ödeyerek veresiye defterini satın aldılar.

"25 KİŞİNİN 40 BİN LİRA BORCU SİLİNMİŞ OLDU"

İlçede esnaflık yapan Doğan Bingöl, "İsminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever gelerek ödeme zorluğu çeken müşterilerimin kim olduklarını öğrenerek uzun zaman borçlarını ödeyemeyenlerin borçlarını toplayıp ödemek istediğini söyledi ödedi ve gitti. Benim gibi diğer esnaf arkadaşlara da giderek onların müşterilerinin de borçlarını ödemiş. Toplamda 25 kişinin yaklaşık 40 bin lira gibi borcu silinmiş oldu" bilgisini verdi.