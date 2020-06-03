Haydi çocuklar COVİD-19'u, Kozmik Virüs kitabı ile tanıyalım!

İstanbul Montessori Enstitüsü Kurucusu, Eğitmen ve Yazar Raife Cebeci, çocukların anlamak ve uyum sağlamakta zorlandığı Covid- 19 pandemisini ve sebep olduğu yeni yaşam biçimini onlar için okuması eğlenceli bir kitaba çevirdi. Kozmik Virüs kitabında, yaşayarak ve somut tecrübelerle daha iyi öğrenen çocuklara, Korona virüsünün sebep olduğu değişiklikler ve hayatımıza giren yeni kavramlar, sade ve pozitif bir dille anlatıldı.

Kitabın çizim ve tasarımlarında, salgın sürecinde Türkiye'de ve Dünya'nın farklı yerlerinde çekilmiş fotoğraflar kullanıldı.Kozmik Virüs kitabının sonunda çocuklar için bir süpriz yer alıyor.Kitap, hem pandemi sürecinde hem de sonrasında çocuklara, ailelere ve eğitmenlere bilgi ve farkındalık sağlıyor, farklı ve olumlu bir bakış açısı kazandırıyor.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk, Ergen ve Erişkin PsikiyatristiP. Esra Güvenek kitapla ilgili; "Kozmik Virüs çocuklar için hazırlanmış, sade, iyi bir anlatım dili ve illüstrasyonu ile onları korkutmadan bilgilendiren ve eğlendiren bir kitap. Çocuklar, çoğunlukla anne-babalarının tahminlerinden daha fazlasını sezer ve hissederler.Covid - 19'la beraber yaşadığımız bilinmezlik, korku ve çaresizlik hali, çocukların akıllarına bir çok soruyu getirir. Bu kafa karışıklığını çocuklar anne babalarına bazen sorularıyla, bazen de davranışlarıyla yansıtır. Çocukları bilgilendirirken önemli olan, merak ettikleri ölçüde, merak ettikleri kadarını cevaplamak; ne sorduklarından fazlasını anlatmak, ne de soruları cevapsız bırakmaktır. Kozmik Virüs kitabı, çocuklarımıza, yaşadığımız bu pandemiyi anlatmak ve sorularını, anlayabilecekleri sadelikte cevaplayabilmek için güzel bir fırsat sağlıyor" şeklinde değerlendirme yaptı.

Kozmik Virüs kitabı için, okul grupları için atölyeli ve indirimli paketler de sunuluyor.

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