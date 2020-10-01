Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye'yi bu kez İran'a şikayet etti

Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Nikol Paşinyan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

İRAN CUMHURBAŞKANI RUHANİ: ENDİŞELİYİZ

Açıklamada, "Telefon görüşmesi sırasında, İran Cumhurbaşkanı iki komşu ülke arasındaki gerilim ve devam eden silahlı çatışmalar ile ilgili endişelerini dile getirdi" dendi.

PAŞİNYAN: TÜRKİYE, AZERBAYCAN'A DESTEK SAĞLIYOR

Paşinyan'ın, Dağlık Karabağ'daki mevcut durum ve "Türkiye'nin doğrudan katılımı" hakkında bilgi verdiği aktarıldı.