Diyarbakır'da 122 bakır sikke ve 46 tarihi obje ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 122 bakır sikke ve 46 tarihi obje ele geçirildi.

08.07.2020 17:51 | Son Güncelleme: 08.07.2020 19:04

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 122 bakır sikke ve 46 tarihi obje ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmada, merkez Yenişehir ilçesinde ikamet eden 2 kişinin, ellerinde bulundurdukları ve tarihi oldukları değerlendirilen sikkeleri satmak için müşteri aradığı yönünde bilgiye ulaşıldı.

Jandarma ekiplerinin fiziki takibi sonucu, ilçedeki akaryakıt istasyonunda satış için buluşulduğu sırada operasyon yapıldı.

Operasyonda 2 şüpheli, tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, Roma ve İslami dönemlere ait 122 bakır sikke ile 46 tarihi obje bulundu.

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.