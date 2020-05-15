Çarpıcı araştırma: Erkekler maske takmaya daha az meyilli

İngiltere'nin Middlesex Üniversitesi ile ABD'nin Berkeley kentindeki Matematiksel Bilimler Araştırma Enstitüsü'nün maske takma zorunluluğuna yönelik yaptığı bir araştırma dikkat çekti.

Araştırmaya göre erkekler maske takma zorunluluğuna kadınlar kadar uymuyor. Erkeklerin koronavirüsten daha fazla etkilendiğine dair veriler olmasına rağmen, salgının kendilerini ciddi bir şekilde etkileyeceğine de inanmıyorlar. Maske taktıklarında ise olumsuz duygular geliştirmeye kadınlara oranla daha fazla meyilli oluyorlar.

"ERKEKLER MASKEYİ DAMGA GİBİ GÖRÜYOR"

Araştırmada yer alan Valerio Capraro ve Helene Barcelo, "Erkekler kadınlara göre maskeyi utanç verici, zayıflık göstergesi, damga gibi görüyor ve havalı bulmuyor. Cinsiyet farklılıklarından kaynaklanan eğilimler maske takma konusunda da kendini belli ediyor" dedi.

Bulguların 'ironik' olduğunu söyleyen Capraro ve Barcelo, salgından en fazla etkilenen ülkelerden olan Çin, İtalya, İspanya ve ABD'de erkekler arasındaki ölüm oranlarının kadınlara göre daha yüksek olduğunu hatırlattı.

Araştırma, Amazon'un kullanıcılarına sunduğu bir soru-cevap platformu olan Amazon Mechanical Turk'te 2 bin 459 kişinin katılımıyla yapıldı. Katılımcıların yüzde 51'ini erkekler oluşturdu.

Uzmanlar salgından korunmak için maske takmanın önemine işaret etse de daha önce de Gallup/Knight Foundation tarafından yapılan bir araştırma da benzer sonuçları ortaya koymuştu. Buna göre her zaman maske taktığını söyleyen kadınların oranı yüzde 44 olurken, bu oran erkeklerde yüzde 29'da kalmıştı.