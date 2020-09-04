AK Parti'li Yavuz'dan Sakarya'da ırkçı saldırı haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, "Sakarya'da mevsimlik Kürt işçilere ırkçı saldırı" başlıklı haberlere ilişkin, "Sakarya'da ne bugün ne de bundan önce, anlatıldığı şekilde herhangi bir olay asla vuku bulmamıştır." açıklamasını yaptı.

Yavuz, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "manipülatif haberciliği iş edinmiş sözüm ona bazı sitelerin", Sakarya'da mevsimlik Kürt işçilere ırkçı saldırı başlığı altında "Sakarya'ya fındık toplamaya gelen Mardinli mevsimlik işçiler, işveren ve köylülerin ırkçı saldırısına uğradı." şeklinde haber yayınladığını ifade etti.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun ise "Mardin'den Sakarya'ya çalışmak için gelen mevsimlik tarım emekçilerine, kucağında bebeği olan kadınlara darp" şeklinde sosyal medya paylaşımları yaptığını ve hatta kime ait olduğu anlaşılmayan bir video da paylaştığını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Oysa Sakarya'da ne bugün, ne de bundan önce, anlatıldığı şekilde herhangi bir olay asla vuku bulmamıştır. Sakarya, Türkiye'nin, Balkanların ve Kafkasların her yerinden gelerek yerleşen insanların barış ve kardeşlik içinde yaşadığı bir yerdir. Sakarya'da tüm etnik unsurlar etle tırnak olmuşçasına birbiriyle bütünleşmiştir. Örnek bir kaynaşma, birliktelik ve yardımlaşmanın söz konusu olduğu Sakarya'mız bu anlamda tam bir huzur kentidir. Olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermek bunu yapanlar açısından en hafif tabirle ahlaksızlıktır. Buna alet olanlar açısından da bu durum tam bir aymazlık, Sakarya'ya ve hatta milletimize karşı yapılan ise açık bir saygısızlıktır."